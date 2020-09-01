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Великі агрокомпанії повинні пропускати через "сито" легальних постачальників зерна - нардеп

Київ • УНН

 • 20182 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Великі аграрні компанії повинні "відсіювати" легальних постачальників зерна від фіктивних, які фігурують у схемах ухилення від сплати ПДВ. Про це у коментарі УНН заявив член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов.

Великі агрокомпанії повинні пропускати через "сито" легальних постачальників зерна - нардеп

Великі компанії, як правило, перевіряють своїх контрагентів, каже нардеп. Мова про тих, хто претендує на бюджетне відшкодування ПДВ, додав він.

"Мають місце випадки, коли малі, середні або навіть великі фермери вирощують сільськогосподарську продукцію, попередньо не зареєструвавшись як суб'єкт сільськогосподарської діяльності. Такі підприємства мають ознаки фіктивних і використовуються в схемах ухилення від сплати податків. У свою чергу, компанії, особливо з іноземним капіталом, повинні відслідковувати рух товарів і вимагати від контрагента фінансову і навіть статистичну звітність. Простіше кажучи - "просіювати через сито" легальних виробників сільськогосподарської продукції", - каже нардеп.

Для податківців сільськогосподарська продукція є ризиковим товаром, велика кількість якого знаходиться у тіньовому обігу, додав він.

Нагадаємо, у схемах ухилення від сплати податків фігурують не тільки "чорні" фермери, а й великі компанії, зокрема іноземні.

УНН повідомляв, що американська Cargill, яка купує у фермерів агропродукцію, а потім її експортує - часто потрапляє у поле зору правоохоронців саме через роботу з фіктивними підприємствами, внаслідок чого страждає репутація великої американської корпорації.

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