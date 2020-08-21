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У Cargill не змогли прокоментувати незаконні оборудки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В українському представництві американської корпорації Cargill не змогли прокоментувати кримінальні провадження за фактом ухилення від сплати податків, у яких фігурує компанія, повідомляє УНН.

У Cargill не змогли прокоментувати незаконні оборудки

Приводом для звернення УНН до Cargill стала інформація з судового реєстру України, яка свідчить про неодноразові спроби ухиляння від сплати податків з боку дочірньої компанії, та допомогу третім особам у незаконній діяльності.

Мова про те, що Cargill допомагає компаніям, проти яких ведеться державне розслідування, у тому числі за фактом фінансових махінацій (несплата податків, ухилення від виконання зобов'язань перед кредиторами), тобто так званим "чорним" компаніям. Такою є, серед інших, компанія "Рантьє" (KSG AGRO), якій Cargill надає товарні кредити, а та, своєю чергою, не сплачує податки та проводить махінації з активами.

Втім, коментувати вищезазначене у Cargill відмовилися. У коментарі телефоном співробітник компанії порадив редакції УНН надіслати запит на адресу американської компанії. Мовляв тому, що українська компанія із пресою не спілкується.

"У нас немає пресслужби або ж прессекретаря, який би надав відповідь на ваші питання", - повідомив співробітник компанії.

УНН інформує, що відповідний запит скеровано й до материнської компанії, адже порушення законодавства з боку української "дочки" є грубим невиконанням корпоративних правил американської корпорації.

Нагадаємо, Верховний суд України визнав незаконною угоду між Cargill та "Яблуневим даром" по "схлопуванню кредитів" "Дельта банку", внаслідок чого вкладники банку втратили близько 100 млн доларів.

Водночас, на цьому тижні уряд України взяв кредит у Cargill на 250 млн євро, який обійдеться українцям дорожче, ніж минулорічний, оскільки американська компанія підвищила кредитні ставки. Це, в свою чергу, збентежило економістів.

Довідка УНН: Cargill - приватна американська корпорація, яка в Україні має представництво і займається агробізнесом.

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