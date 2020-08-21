В Cargill не смогли прокомментировать незаконные оборудки

Поводом для обращения УНН в Cargill стала информация судебного реестра Украины, которая свидетельствует о неоднократных попытках уклонения от уплаты налогов со стороны дочерней компании, и помощь третьим лицам в незаконной деятельности.

Речь о том, что Cargill помогает компаниям, против которых ведется государственное расследование, в том числе по факту финансовых махинаций (неуплата налогов, уклонение от выполнения обязательств перед кредиторами), то есть так называемым "черным" компаниям. Таковой является, среди прочих, компания "Рантье" (KSG AGRO), которой Cargill предоставляет товарные кредиты, а та, в свою очередь, не платит налоги и проводит махинации с активами.

Впрочем, комментировать вышесказанное в Cargill отказались. В комментарии по телефону сотрудник компании посоветовал редакции УНН прислать запрос на адрес американской компании. Мол, что украинская компания с прессой не общается.

"У нас нет пресс-службы или пресс-секретаря, который бы дал ответ на ваши вопросы", - сообщил сотрудник компании.

УНН информирует, что соответствующий запрос направлен и к материнской компании, ведь нарушения законодательства со стороны украинской "дочки" является грубым невыполнением корпоративных правил американской корпорации.

Напомним, Верховный суд Украины признал незаконной сделку между Cargill и "Яблоневым даром" по "схлопыванию кредитов" "Дельта банка", в результате чего вкладчики банка потеряли около 100 млн долларов.

В то же время, на этой неделе правительство Украины взяло кредит в Cargill на 250 млн евро, который обойдется украинцам дороже, чем прошлогодний, поскольку американская компания повысила кредитные ставки. Это, в свою очередь, смутило экономистов.

Справка УНН: Cargill - частная американская корпорация, которая в Украине имеет представительство и занимается агробизнесом.