"Большое женское ралли": завтра в Киеве перекроют Крещатик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Завтра, 8 марта, в связи с проведением авторалли для женщин "Большое женское ралли" на Крещатике частично перекроют движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С целью популяризации и развития физической культуры и спорта распоряжением КГГА поддержана инициатива общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" о проведении 8 марта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", - говорится в сообщении.
Движение всех видов транспорта по улице Крещатик будет запрещено во время подготовки и проведения мероприятия, с 8:00 до 22:00.
Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.
Напомним, также в Международный день женщин 8 марта Киевом будет курсировать ретропоезд.