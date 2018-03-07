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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50630 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61319 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64548 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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"Большое женское ралли": завтра в Киеве перекроют Крещатик

"Большое женское ралли": завтра в Киеве перекроют Крещатик

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Завтра, 8 марта, в связи с проведением авторалли для женщин "Большое женское ралли" на Крещатике частично перекроют движение транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С целью популяризации и развития физической культуры и спорта распоряжением КГГА поддержана инициатива общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" о проведении 8 марта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта по улице Крещатик будет запрещено во время подготовки и проведения мероприятия, с 8:00 до 22:00.

Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.

Напомним, также в Международный день женщин 8 марта Киевом будет курсировать ретропоезд.

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