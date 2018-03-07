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"Велике жіноче ралі": завтра у Києві перекриють Хрещатик

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Завтра, 8 березня, у зв'язку з проведення авторалі для жінок "Велике жіноче ралі", на Хрещатику частково перекриють рух транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту розпорядженням КМДА підтримано ініціативу громадської організації "Київський міський автомотоклуб" щодо проведення 8 березня на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) змагань із авторалі для жінок "Велике жіноче ралі", - йдеться у повідомленні.

Рух усіх видів транспорту на вулиці Хрещатик буде заборонено під час підготовки та проведення заходу, з 8:00 до 22:00.

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій також чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.

Нагадаємо, також у Міжнародний день жінок 8 березня Києвом курсуватиме ретропоїзд.

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