"Большая стройка" включает в себя 137 школ и 116 детсадов - министр

КИЕВ. 15 мая. УНН. На данный момент проект "Большая стройка" включает в себя 375 объектов, среди которых 137 общеобразовательных учебных заведений. Одну школу в Черниговской области, что строится с 1989 года, планируют открыть уже этой осенью. Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, передает корреспондент УНН.