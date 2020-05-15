Попри зменшення коштів, реалізація проектів "Великого будівництва" у 2020 році має відбутися – Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Попри зменшення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реалізація проектів великого будівництва у 2020 році має відбутися. У травні здебільшого роботи ведуться. Про це під час брифінгу повідомив Міністра розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає кореспондент УНН.
Так, 6 травня відбулось засідання комісії щодо оцінки та відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР.
“За результатами комісії було рекомендовано внесення змін до розпорядження Кабміну від 26 лютого, в межах призначень для регіонів після зменшення Державного фонду регіонального розвитку з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн. Попри зменшення ДФРР реалізація проектів великого будівництва у 2020 році має відбутися”, — запевнив Чернишов.
Він зазначив, що станом на травень, здебільшого роботи ведуться, але є певні відставання, причини яких опрацьовуються на місцях та з головами облдержадміністрацій.
“Ми також плануємо започаткувати роботу професійних мобільних груп, які будуть перевіряти хід робіт, терміни та обсяги”, — додав міністр.
Нагадаємо, Мінрегіон отримав у бюджеті надзвичайної ситуації 4,9 мільярда гривень на фінансування Державного фонду регіонального розвитку, що дасть змогу ввести в експлуатацію об’єкти, на яких вже почалось будівництво.
Раніше у Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що “Велике будівництво” не можна ставити на паузу, оскільки це загальмує регіональний розвиток.