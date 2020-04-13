Після змін у Держбюджеті Мінрегіону на “Велике будівництво” залишили 4,9 млрд грн

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мінрегіон отримав у бюджеті надзвичайної ситуації 4,9 мільярда гривень на фінансування Державного фонду регіонального розвитку, що дасть змогу ввести в експлуатацію об’єкти, на яких вже почалось будівництво. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.