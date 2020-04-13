Після змін у Держбюджеті Мінрегіону на “Велике будівництво” залишили 4,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мінрегіон отримав у бюджеті надзвичайної ситуації 4,9 мільярда гривень на фінансування Державного фонду регіонального розвитку, що дасть змогу ввести в експлуатацію об’єкти, на яких вже почалось будівництво. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.
“13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“. На фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) депутати залишили 4,9 млрд грн, що зменшило його обсяг на 2,6 млрд грн. Це суттєве скорочення, відтак у попередньому проекті змін до бюджету планувалось скерувати кошти ДФРР в повному обсязі до стабілізаційного фонду на здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема вказано, що залишені видатки дадуть змогу ввести в експлуатацію вже розпочаті в попередніх роках об’єкти, зберегти робочі місця, а також не втратити довіру з боку заявників проектів до ДФРР.
“Таке рішення дасть можливість продовжити будівельні роботи на соціально важливих проектах регіонального розвитку, забезпечити їх введення в експлуатацію вже в цьому році, не дозволить у важкий для країни період втратити робочі місця, підтримає економіку та забезпечить реалізацію проектів, які заплановані в рамках програми “Велике будівництво”, — сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Також повідомляється, що ще 1,7 мільярда гривень передбачено для боротьби з COVID-19: запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій.
Нагадаємо, в Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що “Велике будівництво” не можна ставити на паузу, оскільки це загальмує регіональний розвиток.