После изменений в Госбюджете Минрегиону на "Большую стройку" оставили 4,9 млрд грн

"13 апреля 2020 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". На финансирование Государственного фонда регионального развития (ГФРР) депутаты оставили 4,9 млрд грн, что уменьшило его объем на 2,6 млрд грн. Это существенное сокращение, поэтому в предыдущем проекте изменений в бюджет планировалось направить средства ГФРР в полном объеме в стабилизационный фонд на осуществление мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности указано, что оставленные расходы позволят ввести в эксплуатацию уже начатые в предыдущие годы объекты, сохранить рабочие места, а также не потерять доверие со стороны заявителей проектов в ГФРР.

"Такое решение даст возможность продолжить строительные работы на социально важных проектах регионального развития, обеспечить их ввод в эксплуатацию уже в этом году, не позволит в трудный для страны период потерять рабочие места, поддержит экономику и обеспечит реализацию проектов, которые запланированы в рамках программы "Большое строительство", - сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Также сообщается, что еще 1,7 миллиарда гривен предусмотрено для борьбы с COVID-19: предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий.

Напомним, в Министерстве развития общин и территорий заявили, что "Большая стройка" нельзя ставить на паузу, поскольку это затормозит региональное развитие.