Несмотря на уменьшение средств, реализация проектов "Большого строительства" в 2020 году должна состояться - Минрегион
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Несмотря на уменьшение Государственного фонда регионального развития (ГФРР) с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реализация проектов большого строительства в 2020 году долна состояться. В мае в основном работы ведутся. Об этом во время брифинга сообщил Министра развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает корреспондент УНН.
Так, 6 мая состоялось заседание комиссии по оценке и отбору инвестиционных программ, которые могут реализовываться за счет средств ГФРР.
“По результатам комиссии было рекомендовано внесении изменений в распоряжение Кабмина от 26 февраля, в пределах назначений для регионов после уменьшения Государственного фонда регионального развития с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн. Несмотря на уменьшение ГФРР реализация проектов большого строительства в 2020 году должна состояться”, — заверил Чернышев.
Он отметил, что по состоянию на май, в основном работы ведутся, но есть определенные отставания, причины которых обрабатываются на местах и с председателями облгосадминистраций.
“Мы также планируем начать работу профессиональных мобильных групп, которые будут проверять ход работ, сроки и объемы”, — добавил министр.
Напомним, Минрегион получил в бюджете чрезвычайной ситуации 4,9 миллиарда гривен на финансирование Государственного фонда регионального развития, что позволит ввести в эксплуатацию объекты, на которых уже началось строительство.
Ранее в Министерстве развития общин и территорий заявили, что “Большая стройка” нельзя ставить на паузу, поскольку это затормозит региональное развитие.