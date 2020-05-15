"Велике будівництво" включає у себе 137 шкіл і 116 дитсадків - міністр

“Мова йде про 375 об’єктів, а саме 137 загальноосвітніх навчальних закладів, 116 садочків та 122 спортивні об’єкти”, — повідомив Чернишов.

Він підкреслив, що контроль за будівництвом усіх об’єктів покладений на голів облдержадміністрацій, проте міністерство інспектує будівельні майданчики.

“Робочі поїздки вже були здійснені у Полтавську, Чернігівську, Кіровоградську, Черкаську, Вінницьку та Рівненську області”, — повідомив міністр.

Так, у Чернігівській області триває будівництво школи у місті Носівка. Чернишов зазначив, що її будівництво триває з 1989 року.

“Нова школа буде здана до вересня цього року”, — пообіцяв він.

Чернишов підтвердив, що майже всі школи з проекту мають відкритись до початку навчального року, якщо ж це технічно неможливо — вони відкриються у четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, що попри зменшення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн, реалізація проектів великого будівництва у 2020 році має відбутися. У травні здебільшого роботи ведуться.



