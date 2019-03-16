Великобритания увеличит количество иностранных студентов на 30% после Brexit

Министерство образования и министерство международной торговли подготовили новую образовательную стратегию, согласно которой количество иностранных студентов в британских университетах увеличится с 460 000, включая почти 140 000 из ЕС, до 600 000 к 2030 году.

Это является амбициозной целью, учитывая, что студенты ЕС будут сталкиваться с более высокой платой за обучение и потеряют доступ к студенческим кредитам после Brexit.

Иностранным студентам будет предоставлено продление визы до года для поиска работы в Великобритании в рамках пакета правительственных мер по увеличению числа иностранных студентов.

Правительство также рассмотрит вопрос "как можно улучшить визовый процесс для заявителей и поддержать занятость студентов", намекая на еще одно возможное изменение в миграционной политике.

Иностранные студенты вносят огромный вклад в экономику Великобритании. Их присутствие в стране оценивается в 26 миллиардов фунтов стерлингов (34 миллиарда долларов США) в виде прямого и опосредованного эффекта, что обеспечивает более 200 000 рабочих мест во всех частях Великобритании.

В настоящее время бакалавры и магистры могут оставаться в Великобритании до четырех месяцев после окончания обучения, доктора наук – до года.

Напомним, Парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе даты выхода из Евросоюза - Brexit - на более поздний срок