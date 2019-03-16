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Велика Британія збільшить кількість іноземних студентів на 30% після Brexit

Київ • УНН

 • 6450 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість іноземних студентів в британських вузах планують збільшити на 30% протягом наступного десятиліття, запропонувавши кращі візові умови для молоді з інших країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.

Велика Британія збільшить кількість іноземних студентів на 30% після Brexit

Міністерство освіти і міністерство міжнародної торгівлі підготували нову освітню стратегію, згідно з якою кількість іноземних студентів в британських університетах збільшиться з 460 000, включаючи майже 140 000 з ЄС, до 600 000 до 2030 року.

Це є амбітною метою, враховуючи, що студенти ЄС будуть стикатися з більш високою платою за навчання і втратять доступ до студентських кредитів після Brexit.

Іноземним студентам буде надано продовження візи до року для пошуку роботи в Великій Британії в рамках пакету урядових заходів щодо збільшення кількості іноземних студентів.

Уряд також розгляне питання "як можна поліпшити візовий процес для заявників і підтримати зайнятість студентів", натякаючи на ще одне можливу зміну в міграційній політиці.

Іноземні студенти вносять величезний вклад в економіку Великої Британії. Їхня присутність в країні оцінюється в 26 мільярдів фунтів стерлінгів (34 мільярди доларів) у вигляді прямого і опосередкованого ефекту, що забезпечує більше 200 000 робочих місць у всіх частинах Великої Британії.

В даний час бакалаври і магістри можуть залишатися у Великій Британії до чотирьох місяців після закінчення навчання, доктори наук - до року.

Нагадаємо, Парламент Великої Британії проголосував за пропозицію уряду про перенесення дати виходу з Євросоюзу - Brexit - на більш пізні.

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