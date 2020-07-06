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Великобритания вводит санкции против причастных к убийству Магнитского и Хашкаджи

Великобритания вводит санкции против причастных к убийству Магнитского и Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 10217 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Первые санкции против иностранных граждан после Brexit Великобритания вводит против россиян и саудитов. Однако их имена еще не названы. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

"Великобритания вводит санкционные ограничения против граждан РФ и Саудовской Аравии, имена которых назовет в этот понедельник министр иностранных дел королевства Доминик Рааб. Это будут первые санкции, введенные страной в отношении иностранных граждан после Brexit", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне, против которых будут введены санкции, по мнению британских властей, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Что же касается граждан Саудовской Аравии - те, в свою очередь, причастны к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"С сегодняшнего дня в Великобритании будут новые полномочия не давать права на въезд для тех, кто причастен к грубым нарушениям прав человека... также запрещено направлять средства в наши банковские учреждения и получать прибыль с нашей экономики", - заявил Рааб.

Также министр назвал Магнитского "Солженицыным своего поколения".

Указывается, что санкционные ограничения должны быть введены с 6 июля. Для лиц "в списке" будет запрещен въезд в королевство, кроме того, Британия заморозит их счета в банках.

Как сообщалось ранее в УНН, Польша предостерегает: Россия под предлогом борьбы с COVID-19 требует снятия санкций за оккупацию Крыма.

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