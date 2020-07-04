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Польща застерігає: Росія під приводом боротьби з COVID-19 домагається зняття санкцій за окупацію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Республіка Польща висловлює Україні підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також попереджає, що Росія на тлі пандемії коронавируса намагається переконати міжнародну спільноту скасувати спрямовані проти неї санкції за агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Польщі, передає УНН.

“Комісія Сенату Республіки Польща у закордонних справах і ЄС привертає увагу, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і засуджує анексію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, — йдеться в повідомленні.

У посольстві відзначили, що представники РФ під приводом підвищення результативності подолання пандемії намагаються переконати уряди демократичних держав скасувати міжнародні санкції, запроваджені через агресію щодо України.

“Російський проект декларації солідарності щодо викликів епідемії COVID-19, переданий до ООН, спрямований на уникнення відповідальності. Ухвалення цього документа було б свого роду демонстрацією солідарності з агресором”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції проти Росії з боку міжнародної спільноти можуть бути послаблені лише за умови повної імплементації Російською Федерацією Мінських домовленостей.

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Як зазначили в посольстві, кількість випадків порушень прав людини на окупованих територіях істотно збільшилася.

“Більшість території Кримського півострова включено до „прикордонної зони Російської Федерації“, що означає можливість проживання на ній виключно російських громадян”, — додали в посольстві.

Як писав УНН, у Польщі стурбовані "голосуванням" за поправки до конституції РФ в окупованих Криму та Донбасі.

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