У Польщі стурбовані "голосуванням" за поправки до конституції РФ в окупованих Криму та Донбасі

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює глибоку стурбованість з приводу так званого "голосування за внесення змін до конституції Російської Федерації" в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та надання можливості громадянам України з незаконно виданими паспортами Російської Федерації, які проживають в окупованих районах Донецької та Луганської областей, брати участь у цьому голосуванні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вся діяльність Російської Федерації, що здійснюється в цих районах, які є невід’ємною частиною України, не може вважатися дійсною та законною. Це стосується і видачі паспортів їх мешканцям, за якими проводилось голосування.

"Ми послідовно підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України, у тому числі відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН №68/262, прийнятої 27 березня 2014 року, ми наголошуємо на твердому зобов’язанні не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконну анексію Криму та водночас закликаємо Російську Федерацію негайно припинити свою агресію проти України", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у США стурбовані, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань.