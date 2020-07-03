В Польше обеспокоены "голосованием" за поправки в конституцию РФ в оккупированных Крыму и Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Министерство иностранных дел Польши сделало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность из-за так называемого "голосования" во временно оккупированном Крыму и на Донбассе по незаконно выданным паспортам, которое организовала Российская Федерация, о внесении изменений в конституцию РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу польского МИДа.
"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает глубокую обеспокоенность по поводу так называемого "голосования за внесение изменений в конституцию Российской Федерации" в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе и предоставление возможности гражданам Украины с незаконно выданными паспортами Российской Федерации, проживающих в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, участвовать в этом голосовании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вся деятельность Российской Федерации, осуществляется в этих районах, которые являются неотъемлемой частью Украины, не может считаться действительной и законной. Это касается и выдачи паспортов их жителям, по которым проводилось голосование.
"Мы последовательно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №68/262, принятой 27 марта 2014 года, мы отмечаем твердом обязательстве не признавать - сейчас и в будущем - незаконную аннексию Крыма и одновременно призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить свою агрессию против Украины", - указано в сообщении.
Напомним, в США обеспокоены, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов.