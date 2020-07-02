Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань: у США стурбовані

“Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим — це Україна”, — наголосили в посольстві.

Зазначимо, напередодні Європейський союз заявив, що не визнає проведення на території окупованого Криму голосування про внесення поправок до конституції РФ.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що результати "голосування" РФ на окупованих територіях будуть юридично нікчемними.