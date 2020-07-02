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Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань: у США стурбовані

Київ • УНН

 • 13418 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У США стурбовані тим, що Росія використовує окупований Крим для проведення несанкціонованих опитувань на “референдумі” за поправки в Конституцію. Про це йдеться в повідомленні у Twitter Посольства США в Україні, передає УНН.

“Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим — це Україна”, — наголосили в посольстві.

Зазначимо, напередодні Європейський союз заявив, що не визнає проведення на території окупованого Криму голосування про внесення поправок до конституції РФ.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що результати "голосування" РФ на окупованих територіях будуть юридично нікчемними.

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