Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов: в США обеспокоены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В США обеспокоены тем, что Россия использует оккупированный Крым для проведения несанкционированных опросов на "референдуме" за поправки в Конституцию. Об этом говорится в сообщении в Twitter Посольства США в Украине, передает УНН.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в который раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым - это Украина", - отметили в посольстве.
Отметим, накануне Европейский союз заявил, что не признает проведения на территории оккупированного Крыма голосования о внесении поправок в конституцию РФ.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что результаты "голосования" РФ на оккупированных территориях будут юридически ничтожными.