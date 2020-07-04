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Польша предостерегает: Россия под предлогом борьбы с COVID-19 добивается снятия санкций за оккупацию Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Республика Польша выражает Украине поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также предупреждает, что Россия на фоне пандемии коронавируса пытается убедить международное сообщество отменить направленные против нее санкции за агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше, передает УНН.

“Комиссия Сената Республики Польша по иностранным делам и ЕС привлекает внимание, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь”, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что представители РФ под предлогом повышения результативности преодоления пандемии пытаются убедить правительства демократических государств отменить международные санкции, введенные из-за агрессии в отношении Украины.

“Российский проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19, переданный в ООН, направленный на избежание ответственности. Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции против России со стороны международного сообщества могут быть ослаблены только при условии полной имплементации Российской Федерацией Минских договоренностей.

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Как отметили в посольстве, количество случаев нарушений прав человека на оккупированных территориях существенно увеличилось.

“Большинство территории Крымского полуострова включены в „пограничную зону Российской Федерации“, что означает возможность проживания на ней исключительно российских граждан”, — добавили в посольстве.

Как писал УНН, в Польше обеспокоены “голосованием” за поправки к конституции РФ в оккупированных Крыму и Донбассе.

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