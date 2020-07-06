Велика Британія запроваджує санкції проти причетних до вбивства Магнітського та Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Перші санкції проти іноземних громадян після Brexit Велика Британія запроваджує проти росіян і саудитів. Однак їхні імена ще не названі. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
"Велика Британія запроваджує санкційні обмеження проти громадян РФ та Саудівської Аравії, імена яких назве цього понеділка міністр закордонних справ королівства Домінік Рааб. Це будуть перші санкції, введені країною щодо іноземних громадян після Brexit", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни, проти яких будуть введені санкції, на думку британської влади, причетні до смерті у листопаді 2009 року в московському слідчому ізоляторі юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського.
Що ж стосується громадян Саудівської Аравії - ті, в свою чергу, причетні до вбивства опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.
"Відсьогодні у Великій Британії будуть нові повноваження не давати права на в'їзд для тих, хто причетний до грубих порушень прав людини... також заборонено направляти кошти у наші банківські установи і отримувати прибутки з нашої економіки", - заявив Рааб.
Також міністр назвав Магнітського "Солженіциним свого покоління".
Вказується, що санкційні обмеження мають бути запроваджені з 6 липня. Для осіб "у списку" буде заборонений в'їзд в королівство, крім того, Британія заморозить їх рахунки у банках.
Як повідомлялося раніше в УНН, Польща застерігає: Росія під приводом боротьби з COVID-19 домагається зняття санкцій за окупацію Криму.