Великобритания арестует российское имущество сомнительного происхождения

"В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордеры на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже предприняты необходимые шаги", - сообщил Уильямсон.

Напомним, в связи с отравлением екс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.