Велика Британія заарештує російське майно сумнівного походження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Велика Британія планує почати арешт російського майна сумнівного походження. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, передає УНН з посиланням на Delfi.
"У найближчі тижні і місяці уряд буде працювати дуже ретельно і займатися вирішенням проблеми. Вже видані ордери на арешт майна невідомого походження. Відповідний закон якраз недавно вступив в силу. Наше завдання полягає в тому, щоб врахувати все придбане неясним способом майно, і для цього вже зроблені необхідні кроки", - повідомив Вільямсон.
Нагадаємо, у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.