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Велика Британія заарештує російське майно сумнівного походження

Велика Британія заарештує російське майно сумнівного походження

Київ • УНН

 • 14355 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Велика Британія планує почати арешт російського майна сумнівного походження. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, передає УНН з посиланням на Delfi.

"У найближчі тижні і місяці уряд буде працювати дуже ретельно і займатися вирішенням проблеми. Вже видані ордери на арешт майна невідомого походження. Відповідний закон якраз недавно вступив в силу. Наше завдання полягає в тому, щоб врахувати все придбане неясним способом майно, і для цього вже зроблені необхідні кроки", - повідомив Вільямсон.

Нагадаємо, у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.

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