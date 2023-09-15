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Великобритания внесла ЧВК "вагнер" в список террористических организаций

Великобритания внесла ЧВК "вагнер" в список террористических организаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Парламент Великобритании принял указ о признании российской ЧВК “вагнер" террористической организацией. Об этом сообщило министерство внутренних дел Великобритании, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что указ вступает в силу немедленно.

Отныне Британия будет считать принадлежность к ЧВК “вагнер” или активную поддержку ее деятельности уголовным нарушением. За это предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет, которое может быть назначено вместе со штрафом или вместо него.

Дополнение

Белорусский режим создает собственную частную военную компанию на базе “вагнеровцев” из россии.

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