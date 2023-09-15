Велика Британія внесла ПВК "вагнер" до списку терористичних організацій

Деталі

Зазначається, що указ набуває чинності негайно.

Відтепер Британія вважатиме приналежність до ПВК “вагнер” або активну підтримку її діяльності кримінальним порушенням. За це передбачається покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном до 14 років, яке може бути призначене разом зі штрафом або замість нього.

Доповнення

Білоруський режим створює власну приватну військову компанію на базі “вагнерівців” з росії.