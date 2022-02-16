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Великобритания отказывается от "золотых виз" для российских миллиардеров

Великобритания отказывается от "золотых виз" для российских миллиардеров

Киев • УНН

 • 21344 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Великобритания откажется от так называемой схемы "золотой визы" на следующей неделе, чтобы остановить поток российских "грязных денег" в страну, сообщает Times, передает УНН.

Детали

Министр внутренних дел Прити Патель решила закрыть маршрут из-за "давних опасений" по поводу злоупотребления схемой преступными группировками и сверхбогатыми миллиардерами из нескольких стран, пишет газета.

По схеме, запущенной в 2008 году, заявители вносят минимальные инвестиции в размере 2 млн фунтов стерлингов в обмен на право жить в Британии. Позже они могут подать заявление на получение полного гражданства и паспорта.

Решение принято на фоне повышенного внимания к британским визовым правилам и того, как визы для инвесторов уровня 1, которые выдаются сверхбогатым миллиардерам из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан, могут быть связаны с "грязными деньгами".

"Существует надежда, что закон будет использован для разоблачения использования российских подставных компаний для покупки британской недвижимости. Ранее на этой неделе г-н Джонсон (премьер - ред.) пообещал, что законопроект будет внесен в ближайшее время и нанесет удар по компаниям, которые отмывают связанные с Кремлем российские деньги через Великобританию", - говорится в сообщении.

Великобритания столкнулась с критикой из-за заявления о том, что она не смогла должным образом контролировать миллиарды фунтов российских денег, которые текли в Лондон за последние два десятилетия.

Патель теперь решила полностью отказаться от этой схемы и, как предполагается, выдвинула решение по визам из-за усиленного контроля после кризиса в Украине, пишет Times.

Добавим

Чиновники Госдепартамента США недавно заявили о своем "разочаровании" в связи с неспособностью правительства Великобритании остановить приток российских средств в городе, который получил название "Лондонград".

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