Велика Британія відмовляється від "золотих віз" для російських мільярдерів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 63910 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 112623 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 117783 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 145292 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 151009 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 125347 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 140295 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169088 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180431 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216011 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 240092 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 325025 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 92250 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 69563 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 93313 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 325025 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 240092 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 318530 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 435678 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 685393 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 30669 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 93313 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107174 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 143969 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168382 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Велика Британія відмовляється від "золотих віз" для російських мільярдерів

Велика Британія відмовляється від "золотих віз" для російських мільярдерів

Київ • УНН

 • 21344 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Велика Британія відмовиться від так званої схеми "золотої візи" наступного тижня, щоб зупинити потік російських "брудних грошей" до країни, повідомляє Times, передає УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель вирішила закрити маршрут через "давні побоювання" з приводу зловживання схемою злочинними угрупованнями та надбагатими мільярдерами з кількох країн, пише газета.

За схемою, запущеною в 2008 році, заявники вносять мінімальні інвестиції у розмірі 2 млн фунтів стерлінгів в обмін на право жити в Британії. Пізніше вони можуть подати заяву на отримання повного громадянства та паспорта.

Рішення прийнято на тлі підвищеної уваги до британських візових правил і того, як візи для інвесторів рівня 1, що видаються надбагатим мільярдерам із кількох країн, включаючи Росію, Китай та Казахстан, можуть бути пов'язані з "брудними грошима".

"Існує надія, що закон буде використаний для викриття використання російських підставних компаній для покупки британської нерухомості. Раніше на цьому тижні пан Джонсон (прем'єр - ред.) пообіцяв, що законопроект буде внесений найближчим часом і завдасть удару по компаніям, які відмивають пов'язані з Кремлем російські гроші через Велику Британію", - йдеться в повідомленні.

Велика Британія зіткнулася з критикою через заяви про те, що вона не змогла належним чином контролювати мільярди фунтів російських грошей, які текли до Лондона за останні два десятиліття.

Патель тепер вирішила повністю відмовитися від цієї схеми і, як передбачається, висунула рішення щодо віз через посилений контроль після кризи в Україні, пише Times.

Додамо

Чиновники Держдепартаменту США нещодавно заявили про своє "розчарування" у зв'язку з нездатністю уряду Великої Британії зупинити приплив російських коштів у місто, яке отримало назву "Лондонград".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74