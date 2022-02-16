Велика Британія відмовляється від "золотих віз" для російських мільярдерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Велика Британія відмовиться від так званої схеми "золотої візи" наступного тижня, щоб зупинити потік російських "брудних грошей" до країни, повідомляє Times, передає УНН.
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Міністр внутрішніх справ Пріті Патель вирішила закрити маршрут через "давні побоювання" з приводу зловживання схемою злочинними угрупованнями та надбагатими мільярдерами з кількох країн, пише газета.
За схемою, запущеною в 2008 році, заявники вносять мінімальні інвестиції у розмірі 2 млн фунтів стерлінгів в обмін на право жити в Британії. Пізніше вони можуть подати заяву на отримання повного громадянства та паспорта.
Рішення прийнято на тлі підвищеної уваги до британських візових правил і того, як візи для інвесторів рівня 1, що видаються надбагатим мільярдерам із кількох країн, включаючи Росію, Китай та Казахстан, можуть бути пов'язані з "брудними грошима".
"Існує надія, що закон буде використаний для викриття використання російських підставних компаній для покупки британської нерухомості. Раніше на цьому тижні пан Джонсон (прем'єр - ред.) пообіцяв, що законопроект буде внесений найближчим часом і завдасть удару по компаніям, які відмивають пов'язані з Кремлем російські гроші через Велику Британію", - йдеться в повідомленні.
Велика Британія зіткнулася з критикою через заяви про те, що вона не змогла належним чином контролювати мільярди фунтів російських грошей, які текли до Лондона за останні два десятиліття.
Патель тепер вирішила повністю відмовитися від цієї схеми і, як передбачається, висунула рішення щодо віз через посилений контроль після кризи в Україні, пише Times.
Додамо
Чиновники Держдепартаменту США нещодавно заявили про своє "розчарування" у зв'язку з нездатністю уряду Великої Британії зупинити приплив російських коштів у місто, яке отримало назву "Лондонград".