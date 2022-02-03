Великобритания одобрила пятую вакцину от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В четверг Великобритания одобрила двухдозовую вакцину Novavax против COVID-19 для использования у взрослых, что стало пятой одобренной прививкой от коронавируса на фоне быстрого распространения варианта Omicron, передает УНН.
Детали
Вакцина Nuvaxovid была одобрена для использования у британцев в возрасте от 18 лет, поскольку она соответствовала необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности, сообщает Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) в Великобритании в заявлении.
Британское одобрение пришло через несколько дней после того, как производитель лекарств подал заявку на получение разрешения на вакцину в США.
Британские власти и Novavax не назвали сроки для первых поставок вакцины. В 2020 году они договорились о поставке 60 миллионов доз, а также согласились сотрудничать в последних стадиях испытаний для вакцины в стране.
В июне было обнаружено, что вакцина Novavax эффективна на 90% в США против различных вариантов, включая Delta, тогда как ранние данные декабря также свидетельствуют о том, что она будет работать против варианта Omicron.
Добавим
Вакцина на основе белка Novavax использует технологию, отличную от утвержденных на данный момент вакцин. Вакцины на основе белков используются в течение многих лет для предотвращения заболеваний, включая гепатит В.
Вакцины AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson уже одобрены для использования в стране.
Соединенное Королевство сейчас занимает седьмое место в мире по общему числу случаев COVID-19.