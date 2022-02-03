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Велика Британія схвалила п’яту вакцину від COVID-19

Велика Британія схвалила п’яту вакцину від COVID-19

Київ • УНН

 • 15392 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У четвер Велика Британія схвалила дводозову вакцину Novavax проти COVID-19 для використання у дорослих, що стало п’ятим одобреним щепленням від коронавірусу на тлі швидкого поширення варіанту Omicron, передає УНН.

Деталі

Вакцина Nuvaxovid була схвалена для використання у британців у віці від 18 років, оскільки вона відповідала необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності, повідомляє Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) Великої Британії у заяві.

Британське схвалення надійшло через кілька днів після того, як виробник ліків подав заявку на отримання дозволу на вакцину в США.

Британська влада і Novavax не назвали терміни для перших поставок вакцини. У 2020 році вони домовилися про поставку 60 мільйонів доз, а також погодилися співпрацювати в останніх стадіях випробувань для вакцини в країні.

У червні було виявлено, що вакцина Novavax ефективна на 90% у США проти різних варіантів, включаючи Delta, тоді як ранні дані грудня також свідчать, що вона працюватиме проти варіанту Omicron.

Додамо

Вакцина на основі білка Novavax використовує технологію, відмінну від затверджених на даний момент вакцин. Вакцини на основі білків використовуються протягом багатьох років для запобігання захворювань, включаючи гепатит В.

Вакцини AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson вже схвалені для використання в країні.

Сполучене Королівство зараз займає сьоме місце у світі за загальною кількістю випадків COVID-19.

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