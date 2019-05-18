Великобритания отменила бумажные миграционные карты при въезде в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Великобритания приняла решение с 20 мая отменить заполнение бумажных миграционных карточек для туристов, которые прибыли в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Председатель пограничной службы Британии Пол Линкольн считает, что этом позволит бороться с вызовами "пассажиропотока, который постоянно растет".
Большинство данных, которые раньше записывались в карты, вскоре будут доступны для заполнения онлайн.
В то же время, британские профсоюзы считают, что такой шаг может привести к ослаблению контроля на границе.
Напомним, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о безрезультатном завершении переговоров с правительством Терезы Мэй по соглашению о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit).