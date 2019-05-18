Велика Британія скасувала паперові міграційні карти при в'їзді в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Велика Британія прийняла рішення з 20 травня скасувати заповнення паперових міграційних карток для іноземців, які прибувають в країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Голова прикордонної служби Британії Пол Лінкольн вважає, що це дозволить боротися з викликами "пасажиропотоку, який постійно зростає".
Більшість даних, які раніше записувалися в карти, незабаром будуть доступні для заповнення онлайн.
У той же час, британські профспілки вважають, що такий крок може призвести до ослаблення контролю на кордоні.
Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив про безрезультатне завершення переговорів з урядом Терези Мей щодо угоди про вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit).