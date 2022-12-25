Великобритания передала ВСУ 15 тысяч наборов комплектов для экстремальных холодов

Цитата

«Мы уже взяли на себя обязательство — оказать военную помощь на сумму, равную или превышающую 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые мы потратим в этом году. Мы заключили большое соглашение, чтобы поддерживать текущие поставки артиллерийских снарядов и продолжить обновление украинских запасов ПВО и других ракет. Там, где у нас есть оборудование, которое мы можем подарить, мы заменим наши собственные запасы, остальное приобретем вместе с нашими союзниками. Соединенные Штаты присоединились к огромному уровню поддержки, в том числе — члены ЕС. И, в частности, Польша, Словакия и страны Балтии», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ноябре на склады ВСУ зимние куртки передавали в ритме свыше 10 тыс. штук в сутки - Маляр



