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Великобритания передала ВСУ 15 тысяч наборов комплектов для экстремальных холодов

Великобритания передала ВСУ 15 тысяч наборов комплектов для экстремальных холодов

Киев • УНН

 • 423259 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила ВСУ примерно 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, спальные мешки и утепленные палатки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Украины.

Цитата

«Мы уже взяли на себя обязательство — оказать военную помощь на сумму, равную или превышающую 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые мы потратим в этом году. Мы заключили большое соглашение, чтобы поддерживать текущие поставки артиллерийских снарядов и продолжить обновление украинских запасов ПВО и других ракет. Там, где у нас есть оборудование, которое мы можем подарить, мы заменим наши собственные запасы, остальное приобретем вместе с нашими союзниками. Соединенные Штаты присоединились к огромному уровню поддержки, в том числе — члены ЕС. И, в частности, Польша, Словакия и страны Балтии», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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