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Велика Британія передала ЗСУ 15 тисяч наборів комплектів для екстремальних холодів

Велика Британія передала ЗСУ 15 тисяч наборів комплектів для екстремальних холодів

Київ • УНН

 • 423260 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила ЗСУ приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, спальні мішки та утеплені намети. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони України.

Цитата

«Ми вже взяли на себе зобов’язання — надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які ми витратимо цього року. Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет. Там, де у нас є обладнання, яке ми можемо подарувати, ми замінимо з наших власних запасів, інше придбаємо разом із нашими союзниками. Сполучені Штати приєдналися до величезного рівня підтримки, у тому числі — члени ЄС. І, зокрема, Польща, Словаччина та країни Балтії», - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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