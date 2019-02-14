Великобритания обещает поощрять союзников НАТО помогать Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась рабочая встреча Министра обороны Украины Степана Полторак и Государственного Секретаря по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвина Уильямсона. Во время диалога стороны обменялись мнениями относительно общей безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Нами были обсуждены основные вопросы, которые касаются оборонной реформы Министерства обороны Украины, которая проходит при поддержке НАТО", - отметил Министр обороны Украины.
Он отметил, что ускоренное вступление Украины в НАТО отвечает фундаментальным национальным интересам нашей страны.
"Украине нужно двигаться вперед и мы делаем важные шаги к тому, чтобы стать полноценным членом Альянса. Для этого есть непоколебимое стремление украинского народа и твердая политическая воля", - отметил Полторак.
В свою очередь Гэвин Уильямсон во время встречи подчеркнул, что Великобритания "будет продолжать помогать Украине и поощрять к этому всех союзников".
Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.