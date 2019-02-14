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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72570 просмотра

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Великобритания обещает поощрять союзников НАТО помогать Украине

Киев  •  УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась рабочая встреча Министра обороны Украины Степана Полторак и Государственного Секретаря по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвина Уильямсона. Во время диалога стороны обменялись мнениями относительно общей безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Нами были обсуждены основные вопросы, которые касаются оборонной реформы Министерства обороны Украины, которая проходит при поддержке НАТО", - отметил Министр обороны Украины.

Он отметил, что ускоренное вступление Украины в НАТО отвечает фундаментальным национальным интересам нашей страны.

"Украине нужно двигаться вперед и мы делаем важные шаги к тому, чтобы стать полноценным членом Альянса. Для этого есть непоколебимое стремление украинского народа и твердая политическая воля", - отметил Полторак.

В свою очередь Гэвин Уильямсон во время встречи подчеркнул, что Великобритания "будет продолжать помогать Украине и поощрять к этому всех союзников".

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

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