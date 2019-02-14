Велика Британія обіцяє заохочувати союзників НАТО допомагати Україні

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулась робоча зустріч Міністра оборони України Степана Полторака та Державного Секретаря з питань оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Гевіна Вільямсона. Під час діалогу сторони обмінялися думками щодо спільної безпеки, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.