Велика Британія обіцяє заохочувати союзників НАТО допомагати Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулась робоча зустріч Міністра оборони України Степана Полторака та Державного Секретаря з питань оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Гевіна Вільямсона. Під час діалогу сторони обмінялися думками щодо спільної безпеки, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Нами були обговорені основні питання, які стосуються оборонної реформи Міністерства оборони України, яка відбувається за підтримки НАТО", - зазначив Міністр оборони України.
Він наголосив, що прискорений вступ України до НАТО відповідає фундаментальним національним інтересам нашої країни.
"Україні потрібно рухатися уперед і ми робимо важливі кроки до того, щоб стати повноцінним членом Альянсу. Для цього є непохитне прагнення українського народу та тверда політична воля", - зазначив Полторак.
В свою чергу Гевін Вільямсон під час зустрічі наголосив, що Велика Британія "продовжуватиме допомагати Україні та заохочуватиме до цього усіх союзників".
Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в штаб-квартирі НАТО.