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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49091 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126926 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 134303 просмотра

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7 марта, 19:45 • 170236 просмотра

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Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на 650 млн долларов

Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на 650 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8962 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Пентагон направил во вторник в Конгресс США уведомление о намерении продать Великобритании авиационные ракеты на сумму 650 млн долларов, информирует УНН.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Лондону такого рода вооружений.

Великобритания запросила 200 управляемых ракет класса “воздух — воздух” средней дальности AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а также необходимые запасные части, оборудование, документацию и логистическую поддержку.

“Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО”, — отмечается в заявлении. По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений Лондону “не приведет к изменению военного баланса в регионе”.

Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

Как сообщал УНН, НАТО продолжит готовить Грузию к членству в альянсе.

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