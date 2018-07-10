Велика Британія має намір закупити в США авіаційні ракети на 650 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Пентагон направив у вівторок до Конгресу США повідомлення про намір продати Великій Британії авіаційні ракети на суму 650 млн доларів, інформує УНН.
Як підкреслюється в заяві, поширеній Управлінням міноборони США з оборонного співробітництва і безпеки, Держдепартамент не заперечує проти поставок Лондону такого роду озброєнь.
Велика Британія запросила 200 керованих ракет класу “повітря — повітря” середньої дальності AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а також необхідні запасні частини, устаткування, документацію і логістичну підтримку.
“Ймовірна продаж цих озброєнь сприятиме реалізації зовнішньополітичних цілей США, оскільки допоможе зміцнити безпеку союзника по НАТО”, — наголошується в заяві. За словами Пентагону, продаж цих систем озброєнь Лондону “не приведе до зміни військового балансу в регіоні”.
Закон зобов’язує міноборони США повідомляти Конгрес про плани продажу зброї або військового спорядження іншим країнам. У Конгресу є 30 днів, щоб блокувати операцію, але це відбувається вкрай рідко.
Як повідомляв УНН, НАТО продовжить готувати Грузію до членства в альянсі.