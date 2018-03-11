Великобритания намерена ввести жесткий режим санкций в отношении российских чиновников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Лондон намерен ввести жесткий режим санкций в отношении российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.
По данным издания, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились о введении Лондоном своей версии так называемого “акта Магнитского”, предусматривающий санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В частности, ограничения предусматривают невыдачу виз и замораживание активов тех, кто оказался в санкционном списке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадыров оказался в литовском “списке Магнитского”
The Sunday Telegraph подчеркивает, что данный шаг был запланирован Великобританией до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, “как считают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение между Лондоном и Москвой”.
Как ожидается, британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели. Если собранные доказательства подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипача, то премьер-Министерка Тереза Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве мер против Москвы.
Напомним, правительство США продолжит применять закон о санкционный давление в отношении России. Он уже позволил отменить соглашения РФ с другими странами и зарубежными компаниями на 3-4 млрд долларов США. Об этом 8 марта на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт.