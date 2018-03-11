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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 61273 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Великобритания намерена ввести жесткий режим санкций в отношении российских чиновников - СМИ

Великобритания намерена ввести жесткий режим санкций в отношении российских чиновников - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10088 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Лондон намерен ввести жесткий режим санкций в отношении российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.

По данным издания, глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже договорились о введении Лондоном своей версии так называемого “акта Магнитского”, предусматривающий санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В частности, ограничения предусматривают невыдачу виз и замораживание активов тех, кто оказался в санкционном списке.

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The Sunday Telegraph подчеркивает, что данный шаг был запланирован Великобританией до инцидента с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который, “как считают государственные деятели, указывает на причастность России, что, вероятно, усилит напряжение между Лондоном и Москвой”.

Как ожидается, британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели. Если собранные доказательства подтвердят наличие российского следа в организации отравления Скрипача, то премьер-Министерка Тереза ​​Мэй может принять решение объявить о новых законах в качестве мер против Москвы.

Напомним, правительство США продолжит применять закон о санкционный давление в отношении России. Он уже позволил отменить соглашения РФ с другими странами и зарубежными компаниями на 3-4 млрд долларов США. Об этом 8 марта на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт.

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