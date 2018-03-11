Велика Британія має намір ввести жорсткий режим санкцій щодо російських чиновників - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Лондон має намір ввести жорсткий режим санкцій щодо російських чиновників, причетних до корупції і порушень прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Sunday Telegraph.
За даними видання, глава МЗС Борис Джонсон і міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд уже домовилися щодо введення Лондоном своєї версії так званого “акту Магнітського”, який передбачає санкції відносно ряду російських посадових осіб. Зокрема, обмеження передбачають невидачу віз і заморожування активів тих, хто опинився в санкційному списку.
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The Sunday Telegraph підкреслює, що даний крок був запланований Великою Британією до інциденту з отруєнням у Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, який, “як вважають державні діячі, вказує на причетність Росії, що, ймовірно, посилить напругу між Лондоном та Москвою”.
Як очікується, британські парламентарії готуються повідомити про нові заходи у найближчі тижні. Якщо зібрані докази підтвердять наявність російського сліду в організації отруєння Скрипаля, то прем’єр-міністерка Тереза Мей може прийняти рішення оголосити про нові закони в якості заходів у відповідь проти Москви.
Нагадаємо, уряд США продовжить застосовувати закон про санкційний тиск щодо Росії. Він уже дозволив скасувати угоди РФ з іншими країнами і зарубіжними компаніями на 3-4 млрд доларів США. Про це 8 березня на регулярному брифінгу заявила начальник прес-служби Держдепартаменту Сполучених Штатів Гізер Нойєрт.