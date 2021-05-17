Великобритания и Португалия ослабляют карантин

Детали

Жителям Соединенного Королевства вновь разрешено встречаться в закрытых помещениях группами до шести человек. Рестораны и пабы могут обслуживать посетителей в помещении, музеи, кинотеатры и спортзалы восстанавливают работу.

В свою очередь Португалия ослабляет карантин для путешественников, прибывающих в страну из большинства других государств ЕС. Именно это коснется тех стран Евросоюза, где число новых заражений за последние две недели не превысило 500 случаев на 100 000 жителей.

Гости из этих стран, при условии наличия отрицательного теста, могут теперь въезжать в Португалию и без “крайней необходимости”.

Сейчас в Британии зафиксировано 4,450,777 случаев коронавируса, 127,679 — летальные, а в Португалии 842,182 человека заболело за период пандемии, 17,007 жителей умерли.

Напомним

Правительство Чехии решил с 17 мая ослабить карантин. Ученики младших классов вернут привычный режим обучения, а летние террасы снова заработают, но в ограниченном режиме.