У Чехії відсьогодні скасовують низку карантинних обмежень

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З понеділка, 17 травня, всі учні молодшої школи зможуть навчатися без необхідності дотримання правил ротації. Також буде дозволено проведення культурно-мистецьких заходів, поки лише на вулиці. Максимальна дозволена кількість відвідувачів – 700 осіб.

Відкриються тераси кафе і ресторанів. Закладам дозволять обслуговувати відвідувачів на відкритих терасах за умови, що гості будуть показувати негативні результати ПЛР-тестів, тестів на антиген або документи, що підтверджують повну вакцинацію від COVID-19. При цьому за одним столом можуть зібратися не більше чотирьох осіб, якщо тільки вони не є членами однієї сім'ї.

Нагадаємо

Режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу завершився в 12 квітня у Чехії, тривавши 188 днів. Уряд Чехії зобов’язав власників і керівництво організацій і підприємств, на яких задіяно понад 50 робітників і службовців, щотижня проводити тестування співробітників на коронавірус.