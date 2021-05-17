У Чехії відсьогодні скасовують низку карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Уряд Чехії вирішив з 17 травня послабити карантинні обмеження. Учні молодших класів повернуть звичний режим навчання, а літні тераси знову запрацюють, але в обмеженому режимі. Про це пише УНН з посиланям на Czech Radio.
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З понеділка, 17 травня, всі учні молодшої школи зможуть навчатися без необхідності дотримання правил ротації. Також буде дозволено проведення культурно-мистецьких заходів, поки лише на вулиці. Максимальна дозволена кількість відвідувачів – 700 осіб.
Відкриються тераси кафе і ресторанів. Закладам дозволять обслуговувати відвідувачів на відкритих терасах за умови, що гості будуть показувати негативні результати ПЛР-тестів, тестів на антиген або документи, що підтверджують повну вакцинацію від COVID-19. При цьому за одним столом можуть зібратися не більше чотирьох осіб, якщо тільки вони не є членами однієї сім'ї.
Нагадаємо
Режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу завершився в 12 квітня у Чехії, тривавши 188 днів. Уряд Чехії зобов’язав власників і керівництво організацій і підприємств, на яких задіяно понад 50 робітників і службовців, щотижня проводити тестування співробітників на коронавірус.