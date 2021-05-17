В Чехии с сегодняшнего дня отменяют ряд карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Правительство Чехии решило с 17 мая ослабить карантин. Ученики младших классов вернут привычный режим обучения, а летние террасы снова заработают, но в ограниченном режиме. Об этом пишет УНН со ссылок на Czech Radio.
Детали
С понедельника, 17 мая, все ученики младшей школы смогут учиться без необходимости соблюдения правил ротации. Также будет разрешено проведение культурных мероприятий, пока только на улице. Максимальная разрешенная количество посетителей - 700 человек.
Откроются террасы кафе и ресторанов. Учреждениям позволят обслуживать посетителей на открытых террасах при условии, что гости будут показывать отрицательные результаты ПЦР-тестов, тестов на антиген или документы, подтверждающие полную вакцинацию от COVID-19. При этом за столом могут собраться не более четырех человек, если только они не являются членами одной семьи.
Напомним
Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса завершился в 12 апреля во Чехии, тривавшы 188 дней. Правительство Чехии обязал владельцев и руководство организаций и предприятий, на которых задействовано более 50 рабочих и служащих, еженедельно проводить тестирование сотрудников на коронавирус.