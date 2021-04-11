Пандемія: у Чехії завершується дія режиму НС, який тривав 188 днів

ukru
17:51 • 92335 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 126089 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 109706 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128210 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144133 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166458 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 198964 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 305528 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192553 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181501 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 120615 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129239 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142348 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155027 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 120926 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 108661 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 305525 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 240987 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 334812 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58094 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108295 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109268 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106343 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119706 перегляди
Актуальне
Пандемія: у Чехії завершується дія режиму НС, який тривав 188 днів

Пандемія: у Чехії завершується дія режиму НС, який тривав 188 днів

Київ • УНН

 • 17741 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Режим надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу завершиться в понеділок у Чехії, тривавши 188 днів, з цього дня влада приступає до поступового пом’якшення соціальних обмежень, пише УНН.

Деталі

Режим НС, в умовах якого Чехія жила також минулорічної весни під час першої хвилі пандемії, забезпечив владі можливість оперативного прийняття в республіці жорстких заходів, включаючи комендантську годину з 21:00 до 05:00 і заборону пересування жителів між адміністративними районами країни. Ці соціальні обмеження, які заподіяли громадянам найбільш значні незручності, перестануть діяти з відміною режиму НС.

У Чехії з понеділка поновляться заняття в початкових школах, а в дитячі сади повернуться вихованці старших груп. У дитячих дошкільних і навчальних закладах двічі на тиждень проводитимуться тести на коронавірус. Поступове повернення всіх учнів в класи очікується до кінця поточного навчального року, якщо епідеміологічна ситуація в країні не погіршиться.

З понеділка в Чехії відновлять роботу ринки сільгосппродукції, пральні, хімчистки, магазини запчастин до автомобілів і побутової техніки, канцтоварів, дитячого одягу і взуття. У республіці поки залишаються відкритими лише аптеки і магазини, які торгують товарами першої необхідності. При дотриманні суворих заходів санітарно-епідеміологічної безпеки бібліотеки зможуть прийняти перших читачів, виходячи з розрахунку одна людина на 15 кв. м приміщення. Для відвідувачів відкриють двері зоопарки та ботанічні сади, криті павільйони яких поки залишаться закритими. Буде можливий огляд вольєрів і експозицій під відкритим небом. Автошколам буде дозволено приступити до проведення занять та іспитів на отримання водійських прав.

Довідка

Тим часом епідеміологічна ситуація в Чехії залишається однією з найбільш складних в Європі. У Чехії, населення якої налічує 10,702 млн громадян, з початку пандемії коронавірусом заразилися 1 580 189 жителів, з них вилікувалися 1 449 052. Від ускладнень після захворювання, що викликається вірусом, у республіці померли 27 808 осіб.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Чеській Республіці 1 577 972 випадків захворювання, 27 734 особи загинули.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами