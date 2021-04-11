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Пандемия: в Чехии завершается действие режима ЧП, продолжавшегося 188 дней

Пандемия: в Чехии завершается действие режима ЧП, продолжавшегося 188 дней

Киев  •  УНН

 • 17728 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса завершится в понедельник в Чехии, продлившись 188 дней, с этого дня власти приступают к постепенному смягчению социальных ограничений, пишет УНН.

Детали

Режим ЧС, в условиях которого Чехия жила также прошлогодней весной во время первой волны пандемии, обеспечил властям возможность оперативного принятия в республике жестких мер, включая комендантский час с 21:00 до 05:00 и запрет передвижения жителей между административными районами страны. Эти причинившие гражданам наиболее значительные неудобства социальные ограничения перестанут действовать с отменой режима ЧС.

В Чехии с понедельника возобновятся занятия в начальных школах, а в детские сады вернутся воспитанники старших групп. В детских дошкольных и учебных учреждениях дважды в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца текущего учебного года, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

С понедельника в Чехии возобновят работу рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины запчастей к автомобилям и бытовой технике, канцтоваров, детской одежды и обуви. В республике пока остаются открытыми лишь аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости. При соблюдении строгих мер санитарно-эпидемиологической безопасности библиотеки смогут принять первых читателей, исходя из расчета один человек на 15 кв. м помещения. Для посетителей откроют двери зоопарки и ботанические сады, крытые павильоны которых пока останутся закрытыми. Будет возможен осмотр вольеров и экспозиций под открытым небом. Автошколам будет разрешено приступить к проведению занятий и экзаменов на получение водительских прав.

Справка

Между тем эпидемиологическая ситуация в Чехии остается одной из наиболее сложных в Европе. В Чехии, население которой насчитывает 10,702 млн граждан, с начала пандемии коронавирусом заразились 1 580 189 жителей, из них вылечились 1 449 052. От осложнений после вызываемого вирусом заболевания в республике умерли 27 808 человек.

Согласно статистике ВОЗ — в Чешской Республике 1 577 972 случаев заболевания, 27 734 человека погибли.

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