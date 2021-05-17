Велика Британія і Португалія послаблюють карантинні обмеження

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Жителям Сполученого Королівства знову дозволено зустрічатися в закритих приміщеннях групами до шести осіб. Ресторани і паби можуть обслуговувати відвідувачів у приміщенні, музеї, кінотеатри та спортзали відновлюють роботу.

У свою чергу Португалія послаблює карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають в країну з більшості інших держав ЄС. Саме це торкнеться тих країн Євросоюзу, де число нових заражень за останні два тижні не перевищило 500 випадків на 100 000 жителів.

Гості з цих країн, за умови наявності негативного тесту, можуть тепер в’їжджати в Португалію і без “крайньої необхідності”.

Наразі у Британії зафіксували 4,450,777 випадків коронавірусу, 127,679 — летальні, а у Португалії 842,182 осіб захворіли за період пандемії, 17,007 жителів померли.

Нагадаємо

Уряд Чехії вирішив з 17 травня послабити карантинні обмеження. Учні молодших класів повернуть звичний режим навчання, а літні тераси знову запрацюють, але в обмеженому режимі.