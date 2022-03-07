Великобритания дополнительно выделит Украине 100 млн долларов

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"Великобритания выделяет дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно для государственного бюджета Украины, чтобы смягчить финансовое давление, вызванное неспровоцированным и незаконным вторжением России", - говорится в сообщении.

Детали

Помощь может быть использована для обеспечения заработной платы в бюджетном секторе, а также поддержки социальной защиты и выплат пенсий украинцам. Средства будут предоставлены через Всемирный банк.

Напомним

В Великобритании просят исключить Россию из Интерпола.