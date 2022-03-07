Велика Британія додатково виділить Україні 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Велика Британія виділить додаткові 100 мільйонів доларів для підтримки України. Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду, передає УНН.
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"Велика Британія виділяє додаткові 100 мільйонів доларів безпосередньо для державного бюджету України, щоб пом'якшити фінансовий тиск, викликаний неспровокованим і незаконним вторгненням Росії", - йдеться в повідомленні.
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Допомога може бути використана для забезпечення заробітної плати у бюджетному секторі, а також підтримки соціального захисту і виплат пенсій українцям. Кошти будуть надані через Світовий банк.
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