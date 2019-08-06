Огромные пробки сковали Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 8:01 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской и Набережно-Крещатицкой.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, на главной улице столицы 17 и 18 августа будет проходить общегородская школьная ярмарка.