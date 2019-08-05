На Хрещатику проведуть загальноміський шкільний ярмарок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. На головній вулиці столиці 17 та 18 серпня буде проходити загальноміський шкільний ярмарок. Про це УНН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Так, 17 та 18 серпня із 09:00 до 20:00 на Хрещатику триватиме тематичний загальноміський шкільний ярмарок із продажу товарів шкільного асортименту. Ініціатором проведення ярмарку вступив КП "Міський магазин". Підписано розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1378.
Під час ярмарку до нового 2019-2020 навчального року можна буде придбати необхідне шкільно-письмове приладдя, одяг, взуття та інші товари шкільного асортименту за зниженими роздрібними цінами від безпосередніх товаровиробників.
Окрім того, під час загальноміського шкільного ярмарку 17 серпня із 13:00 до 15:00 Департамент культури КМДА спільно з Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень організують виступи дитячих колективів народної творчості.
Місце проведення ярмарку: непарний бік нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (у межах вулиць Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького).
Також на базі сезонних продовольчих та непродовольчих ярмарків буде забезпечено продаж шкільних товарів з 1 серпня до 10 вересня.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський скасував указ про обов’язкову шкільну форму.