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Зеленський скасував обов’язкову шкільну форму для учнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський скасував указ про обов’язкову шкільну форму. Відповідний документ розміщений на сайті Президента, передає УНН.

Зеленський скасував обов’язкову шкільну форму для учнів

Так, Зеленський скасував Указ Президента України 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти", який передбачав обов’язкове запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти всіх типів.

Зазначимо, у квітні 2019 року на сайті Президента з’явилася петиція щодо скасування обов'язкової шкільної форми та відповідного Указу Президента.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким визнано такими, що втратили чинність, низку указів. 

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